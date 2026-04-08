Danse femmes atelier de danse contemporaine et féminine L’Archipel Parthenay

Parthenay

Danse femmes atelier de danse contemporaine et féminine

L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 100 – 100 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 09:30:00

fin : 2026-07-01 11:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Après le succès de l’aventure dansée des 12 ateliers chorégraphiques autour des archétypes féminins. Estelle Chabretou chorégraphe, danseuse, comédienne et pédagogue de la Compagnie Propositions, a la joie de vous proposer 7 nouveaux Ateliers Chorégraphiques Danse Femmes danse contemporaine et féminin, destiné à toutes les femmes souhaitant expérimenter le mouvement dansé.

7 Archétypes féminins 1 atelier par archétype.

Contenu:

Atelier en deux temps: renforcement musculaire, exercices techniques, barre au sol, apprentissage de phrases dansées travail de respiration etc… Puis expérimentations de différents états de corps en passant par des improvisations guidées, des jeux dansés et construction de phrases chorégraphiques etc…

Places limitées Inscriptions indispensables par mail.

La compagnie Propositions est soutenue par la ville de Parthenay et le département. .

L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 02 87 14 compagniepropositions@gmail.com

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English : Danse femmes atelier de danse contemporaine et féminine

L’événement Danse femmes atelier de danse contemporaine et féminine Parthenay a été mis à jour le 2026-04-08 par CC Parthenay Gâtine