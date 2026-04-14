Partageons nos jeux préférés ! Maison de l’enfance Parthenay

Parthenay

Partageons nos jeux préférés !

Maison de l’enfance 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:30:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Envie de faire découvrir vos jeux préférés ?

Pour commencer ce mois festif du jeu à Parthenay, nous vous proposons d’emmener vos jeux préférés pour nous les faire découvrir et jouer ensemble !

-À destination des parents, futurs parents, grands-parents et des enfants de 0 à 6 ans

-Sur inscription .

Maison de l’enfance 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Partageons nos jeux préférés !

L’événement Partageons nos jeux préférés ! Parthenay a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine