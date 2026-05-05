Concert Lorena Accoustic Duo Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Lorena Accoustic Duo

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Lorena Accoustic Duo, Fille (voix, piano) et père (chœur,guitare) revisite et interprète en concert un répertoire varié de chansons françaises et internationales Pop, Folk, … .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert Lorena Accoustic Duo

L’événement Concert Lorena Accoustic Duo Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine