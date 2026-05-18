Balade en mouvement Place de la Nation Parthenay

Parthenay

Balade en mouvement

Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Compagnie Propositions vous invite, le temps d’une marche en conscience, à vous relier à votre respiration, à l’espace autour de vous, au temps qui se suspend pour faire naître le mouvement, la danse.

Estelle Chabretou, chorégraphe danseuse comédienne et pédagogue titulaire du diplôme d’état de professeur de danse, vous guidera le long du Thouet lors de ce voyage singulier dans le plaisir et la joie de danser ensemble.

Accessible à toutes les personnes qui marchent de façon autonome.

Sur réservation par mail. .

Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine compagniepropositions@gmail.com

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English : Balade en mouvement

L’événement Balade en mouvement Parthenay a été mis à jour le 2026-05-15 par CC Parthenay Gâtine