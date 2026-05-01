Portes ouvertes Volley ball club de Parthenay Salle de sport Complexe Les Grippeaux Parthenay

Parthenay

Portes ouvertes Volley ball club de Parthenay

Salle de sport Complexe Les Grippeaux Rue Pierre de Coubertin Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 18:00:00

fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Venez découvrir le volley ball !

Le club de Parthenay vous ouvre ses portes sur plusieurs journées.

14 et 21 mai découverte de la pratique féminine du volley ball de 14 à 18 ans

19 et 26 mai porte ouverte du Volley Ball Club Parthenay .

Salle de sport Complexe Les Grippeaux Rue Pierre de Coubertin Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 73 03 16 gael.freret@hotmail.com

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English : Portes ouvertes Volley ball club de Parthenay

L’événement Portes ouvertes Volley ball club de Parthenay Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine