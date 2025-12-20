Ludo’time Espace 55 Parthenay
Ludo’time Espace 55 Parthenay mercredi 27 mai 2026.
Ludo’time
Espace 55 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres
Nouveau rendez-vous de la ludothèque !
Retrouvez vos ludothécaires au 55, la guilde ludique pour une après-midi 100% jeux de société.
En accès libre et gratuit, à partir de 6 ans.
Au plaisir de partager ces instants ludiques avec vous ! .
Espace 55 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr
