Concert Sally and The Ducks Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Sally and The Ducks Le Coupe Gorge Parthenay samedi 23 mai 2026.
Parthenay
Concert Sally and The Ducks
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Sally and The Ducks, du Blues du Rock entre Sally et ses Ducks ! Après une décennie passée à sillonner les routes du grand ouest exagonal, les Ducks sont éprouvés à toutes reprises blues/rock connues ou pas, mais terriblement efficaces, leur seule exigence ! La formation de base s’est féminisée en 2015 avec l’arrivée de la nouvelle chanteuse lead. .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English : Concert Sally and The Ducks
L’événement Concert Sally and The Ducks Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine
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