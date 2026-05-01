Concert Sally and The Ducks Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Sally and The Ducks

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Sally and The Ducks, du Blues du Rock entre Sally et ses Ducks ! Après une décennie passée à sillonner les routes du grand ouest exagonal, les Ducks sont éprouvés à toutes reprises blues/rock connues ou pas, mais terriblement efficaces, leur seule exigence ! La formation de base s’est féminisée en 2015 avec l’arrivée de la nouvelle chanteuse lead. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert Sally and The Ducks

L’événement Concert Sally and The Ducks Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine