THE LORDS OF ALTAMONT / GUITAR WOLF SALLE DIFF’ART Parthenay

THE LORDS OF ALTAMONT / GUITAR WOLF Début : 2026-05-14 à 20:30. Tarif : – euros.

THE LORDS OF ALTAMONT Les Lords of Altamont groupe mythique originaire de Los Angeles revient en France. Avec leur rock garage psychédélique tendant vers le métal c’est un véritable ovni débordant d’énergie !GUITAR WOLFLe trio de rock japonais Guitar Wolf a une devise simple : jouer « toujours plus vite, toujours plus fort ». Mêlant l’énergie brute des Ramones, l’exaltation hyperactive du genre, les approximations guitaristiques et une expérience authentique, Guitar Wolf livre des moments live inoubliables et légendaires.PUSSY MIEL Nées à Capbreton, entre océan, dunes et culture skate, Pussy Miel puisent leur énergie dans le stoner hypnotique et le punk rock des années 90/2000. Porté par une rage libératrice et une voix à la Brody Dalle, le quartet délivre un rock garage abrasif où le cri devient exutoire, guérison et affirmation de soi. Un groupe viscéral, taillé pour la scène, qui rappelle que le rock se vit avant tout en live.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE DIFF’ART 15 RUE SALVADOR ALLENDE 79200 Parthenay 79