Séance de marche ou de course à pied Parc des Sports l’Enjeu Parthenay
Séance de marche ou de course à pied Parc des Sports l’Enjeu Parthenay mardi 26 mai 2026.
Parthenay
Séance de marche ou de course à pied
Parc des Sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 19:15:00
fin : 2026-05-26 20:30:00
Date(s) :
2026-05-26
Dans le cadre des 10 jours sans écran , l’association Les filles de Parthenay vous propose de prendre part à une séance de marche, de course ou de Trot’santé. Partricipez à une séance en groupe, chacune à son rythme, sans esprit de compétition, où détente et bonne humeur sont au programme !
Réservé aux femmes à partir de 18 ans, rendez-vous en tenue de sport. .
Parc des Sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 71 07 43 lesfillesdeparthenay@gmail.com
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English : Séance de marche ou de course à pied
L’événement Séance de marche ou de course à pied Parthenay a été mis à jour le 2026-05-19 par CC Parthenay Gâtine
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