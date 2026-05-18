Des jeux au 55 ! La Guilde ludique Parthenay

Parthenay

Des jeux au 55 !

La Guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 17:00:00

fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Un temps convivial pour jouer autour de jeux familiaux, d’ambiance ou de réflexion. Le tout dans la bonne humeur et sans écran !

Dans le cadre du dispositif 10 jours sans écran.

Ouvert à tous .

La Guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine citedesjeux@parthenay.fr

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English : Des jeux au 55 !

L’événement Des jeux au 55 ! Parthenay a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine