Concert Stotai glaZ Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Stotai glaZ Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 22 mai 2026.
Parthenay
Concert Stotai glaZ
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Stotai glaZ Composé initialement de musiciens de session, et proposant essentiellement de la musique de bal trad. Irlandais (Ceili) , Stocai glaZ offre maintenant en concert un large éventail de mélodies et de rythmes, de chansons et de morceaux instrumentaux. .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English : Concert Stotai glaZ
L’événement Concert Stotai glaZ Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine
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