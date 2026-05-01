Concert Stotai glaZ Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Stotai glaZ

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Stotai glaZ Composé initialement de musiciens de session, et proposant essentiellement de la musique de bal trad. Irlandais (Ceili) , Stocai glaZ offre maintenant en concert un large éventail de mélodies et de rythmes, de chansons et de morceaux instrumentaux. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert Stotai glaZ

L’événement Concert Stotai glaZ Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine