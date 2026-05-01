Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Stotai glaZ Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Stotai glaZ Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Stotai glaZ Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Le Coupe Gorge

Adresse : 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Concert Stotai glaZ

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Stotai glaZ Composé initialement de musiciens de session, et proposant essentiellement de la musique de bal trad. Irlandais (Ceili) , Stocai glaZ offre maintenant en concert un large éventail de mélodies et de rythmes, de chansons et de morceaux instrumentaux.   .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07  rotureauch@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Stotai glaZ

L’événement Concert Stotai glaZ Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)