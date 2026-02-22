Concert The Lords of Altamont + Guitar wolf + Pussy Miel Diff’art Parthenay

Concert The Lords of Altamont + Guitar wolf + Pussy Miel

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

LOA développe un rock garage incandescent où guitares, batterie, orgue et furie fusionnent. Motards invétérés, ils sillonent le monde pour faire rugir leurs guitares. Attention, le leader charismatique, ex-manager de The Cramps, Jack “The Preacher” et ses sbires sont de retour à Diff’art.

Guitar Wolf a mérité son statut de groupe culte dans le monde entier, comme aucun autre groupe de rock Japonais avant. Leur style musical combine punk rock, fortes distorsions et chants criés féroces.

Le groupe apparait dans le film Wild Zero, où ils jouent leurs propres rôles.

Pussy Miel, punk rock des années 90/2000. Porté par une rage libératrice et une voix à la Brody Dalle. .

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert The Lords of Altamont + Guitar wolf + Pussy Miel

L’événement Concert The Lords of Altamont + Guitar wolf + Pussy Miel Parthenay a été mis à jour le 2026-02-22 par CC Parthenay Gâtine