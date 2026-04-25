Salon Unis vers le Zen Domaine des loges Parthenay

Parthenay

Salon Unis vers le Zen

Domaine des loges 28 rue salvador allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Les 16 et 17 mai, plongez dans un univers dédié au bien-être, à la sérénité et au développement personnel à l’occasion de la 4ème édition du salon Unis vers le Zen , organisé au Domaine des Loges à Parthenay.

Durant deux jours, venez rencontrer de nombreux exposants passionnés et découvrez une grande diversité de pratiques et de produits autour du mieux-être. Conférences, ateliers et animations rythmeront cet événement, offrant à chacun l’opportunité de s’informer, d’expérimenter et de se reconnecter à soi.

Que vous soyez curieux, amateur ou déjà initié, ce salon est l’occasion idéale de faire le plein d’énergie positive et de belles découvertes.

Nouveauté 2026 encore plus d’exposants, en intérieur et en extérieur ! Profitez également d’un espace convivial avec foodtruck pour prolonger l’expérience dans une ambiance chaleureuse. .

Domaine des loges 28 rue salvador allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine info@associationunisverslezen.com

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English : Salon Unis vers le Zen

L’événement Salon Unis vers le Zen Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par ADT 79