Vide placard spécial gym ! Salle de gymnastique l’Ecole Normale Parthenay

Parthenay

Vide placard spécial gym !

Salle de gymnastique l’Ecole Normale Rue Manakara Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le club de gymnastique L’étoile Parthenaisienne organise son premier “vide ton placard”.

Il mettra en vente d’anciens costumes de gala, tenues et accessoires, mais les familles pourront participer en déposant leurs propres articles à vendre justaucorps clubs ou autres, shorts, leggings, brassières, sweats, survêtements, vestes et vêtements du club, chouchous, accessoires liés à la gymnastique. Les articles devront être propres et en bon état.

Comment participer ? Les listes de dépôt et que les étiquettes seront à demander par mail au plus tard le 10 juin (commission de 10 % retenue par le club sur les articles vendus).

Chaque famille devra compléter la liste des articles déposés, indiquer un prix pour chaque article, attacher une étiquette sur chaque vêtement.

Le club se charge de l’organisation et de la vente des articles durant la journée.

Challenge loisirs parents vs enfants. .

Salle de gymnastique l’Ecole Normale Rue Manakara Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 00 71 gym.etoile79@gmail.com

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English : Vide placard spécial gym !

L’événement Vide placard spécial gym ! Parthenay a été mis à jour le 2026-06-05 par CC Parthenay Gâtine