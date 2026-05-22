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Soirée de fin de saison rock and swing 79 Salle des métiviers Parthenay

Soirée de fin de saison rock and swing 79 Salle des métiviers Parthenay

Soirée de fin de saison rock and swing 79 Salle des métiviers Parthenay vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Salle des métiviers

Adresse : 41 Rue Henri Dunant

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 16 16 Tarif de base plein tarif

Parthenay

Soirée de fin de saison rock and swing 79

Salle des métiviers 41 Rue Henri Dunant Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

L’association Rock and swing 79 organise sa soirée de fin de saison en dansant, le vendredi 26 juin 2026.

Le dress code est jaune et bleu , un apéro dinatoire accompagnera cette soirée dansante.

Un temps surprise est prévu en cours de soirée.

Venez nombreux vous amuser avec nous sur la piste de danse !

Sur inscription.   .

Salle des métiviers 41 Rue Henri Dunant Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   contact@rs79.fr

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English :

L’événement Soirée de fin de saison rock and swing 79 Parthenay a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine

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