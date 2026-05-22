Soirée de fin de saison rock and swing 79 Salle des métiviers Parthenay
Soirée de fin de saison rock and swing 79 Salle des métiviers Parthenay vendredi 26 juin 2026.
Parthenay
Soirée de fin de saison rock and swing 79
Salle des métiviers 41 Rue Henri Dunant Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
L’association Rock and swing 79 organise sa soirée de fin de saison en dansant, le vendredi 26 juin 2026.
Le dress code est jaune et bleu , un apéro dinatoire accompagnera cette soirée dansante.
Un temps surprise est prévu en cours de soirée.
Venez nombreux vous amuser avec nous sur la piste de danse !
Sur inscription. .
Salle des métiviers 41 Rue Henri Dunant Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@rs79.fr
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English :
L’événement Soirée de fin de saison rock and swing 79 Parthenay a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine
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