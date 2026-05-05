Concert Marco Piteur Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Marco Piteur

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Marco Piteur, vous trouverez ce groupe parthenaisien avec Marco Prieur (chant), Michel Fauchon (clavier), Jojo Fauchon (chant), Christian Mouclier (basse) dans un répertoire de chansons françaises réservant plein de surprise. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert Marco Piteur

L’événement Concert Marco Piteur Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine