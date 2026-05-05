Concert Rock Revival Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Rock Revival

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Rock Revival est un groupe poitevin organisé en association loi 1901 composé de quatre musiciens qui partagent depuis dix ans la même passion pour le Rock US et british des années 70. C’est un cover-band (chant, guitares, basse, batterie) , qui reprend à sa manière les incontournables standards des seventies tels les Stones, Beatles, Pink Floyd, Doors, Crosby, Stills and Nash, Éric Clapton,.U2 etc.. ainsi que des standards rock de la chanson française (Téléphone, Francis Cabrel, Axel Bauer, H-F Thiéfaine . Rita Mitsouko. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert Rock Revival

L’événement Concert Rock Revival Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine