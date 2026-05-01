Concert Cigogne Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Cigogne

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Cigogne (Rock psyché) c’est 3 oiseaux qui planent quelque par entre rock garage, la pop rêveuse et les brumes psyché. Un trio qui joue avec les courants d’air, entre énergie brute, mélancolie douce et envolées sonores imprévisibles. En live, c’est une secousse, un souffle, un vertige. Ca groove, ça crie, ça plane. Des textes en français, du stoner sous acide et des ambiances qui vous happent. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert Cigogne

L’événement Concert Cigogne Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine