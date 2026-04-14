En attendant le FLIP… Maison de l’enfance Parthenay
En attendant le FLIP… Maison de l’enfance Parthenay mercredi 24 juin 2026.
Parthenay
En attendant le FLIP…
Maison de l’enfance 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:30:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Retrouvons-nous à Ménigoute à l’occasion des portes-ouvertes de la Maison de l’enfance et de la famille où de nombreuses surprises vous attendent.
-À destination des parents, futurs parents, grands-parents et des enfants de 0 à 6 ans
-Sur inscription .
Maison de l’enfance 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr
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English : En attendant le FLIP…
L’événement En attendant le FLIP… Parthenay a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine
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