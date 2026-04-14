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En attendant le FLIP… Maison de l’enfance Parthenay

En attendant le FLIP… Maison de l’enfance Parthenay

En attendant le FLIP… Maison de l’enfance Parthenay mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Maison de l'enfance

Adresse : 22 Rue des Tulipes

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

En attendant le FLIP…

Maison de l’enfance 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:30:00
fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Retrouvons-nous à Ménigoute à l’occasion des portes-ouvertes de la Maison de l’enfance et de la famille où de nombreuses surprises vous attendent.

-À destination des parents, futurs parents, grands-parents et des enfants de 0 à 6 ans

-Sur inscription   .

Maison de l’enfance 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01  parentalite@cc-parthenay-gatine.fr

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English : En attendant le FLIP…

L’événement En attendant le FLIP… Parthenay a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine

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