Course des remparts 24è édition Parc des sports l’Enjeu Parthenay

Course des remparts 24è édition

Parc des sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

La 24ème édition de la Course des Remparts est ouverte à tous, licenciés ou non, de minimes à vétérans.

Le départ et l’arrivée ont lieu au Parc des Sports de l’Enjeu.

Venez découvrir ou redécouvrir la ville de Parthenay dans cette course adulte de 8 et 16 km.

Course enfants et relais entreprises.

Inscriptions

En ligne à partir du 2 mars,

mercredi 20 Mai 2026

17h00 19h00

Inscriptions et Retrait dossard à Intersports

Jeudi 21 Mai 2026

17h00 19h00

Inscriptions et Retrait dossard à Hyper U

Vendredi 22 Mai 2026

16h00 19h00

Inscription et Retrait dossard Parc des Sports L’Enjeu

Organisé par le Club Athletique Parthenaisien .

Parc des sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 58 01 61 ca.parthenay79@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course des remparts 24è édition

L’événement Course des remparts 24è édition Parthenay a été mis à jour le 2026-02-22 par OT Gâtine