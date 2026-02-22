Course des remparts 24è édition Parc des sports l’Enjeu Parthenay
Parc des sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – 16 EUR
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
2026-05-22
La 24ème édition de la Course des Remparts est ouverte à tous, licenciés ou non, de minimes à vétérans.
Le départ et l’arrivée ont lieu au Parc des Sports de l’Enjeu.
Venez découvrir ou redécouvrir la ville de Parthenay dans cette course adulte de 8 et 16 km.
Course enfants et relais entreprises.
Inscriptions
En ligne à partir du 2 mars,
mercredi 20 Mai 2026
17h00 19h00
Inscriptions et Retrait dossard à Intersports
Jeudi 21 Mai 2026
17h00 19h00
Inscriptions et Retrait dossard à Hyper U
Vendredi 22 Mai 2026
16h00 19h00
Inscription et Retrait dossard Parc des Sports L’Enjeu
Organisé par le Club Athletique Parthenaisien .
Parc des sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 58 01 61 ca.parthenay79@gmail.com
