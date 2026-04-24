Conférence de l’Inrap, une demeure médiévale, rue Ligonnier, Station T, Thouars

Conférence de l’Inrap, une demeure médiévale, rue Ligonnier Vendredi 12 juin, 19h30 Station T Deux-Sèvres

Réservations à service.patrimoine@thouars.fr ou 06.12.76.87.64

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

par Baptiste Davy, archéologue Inrap

Une opération de diagnostic archéologique menée par une équipe de l’Inrap, s’est déroulée du 06 au 20 avril 2023 sur la place Ligonnier, dans le centre ancien de Thouars. L’intervention a mis au jour une demeure bourgeoise dont les fondations remonteraient au XIVe siècle, voire à la seconde moitié du XIIIe siècle. L’édifice se transforme ensuite en hôtel particulier et connaît de nombreux remaniements jusqu’à sa destruction dans le courant du XXe siècle.

Une présentation des résultats est proposée au public. Nous aborderons l’organisation structurelle et spatiale du bâtiment au gré du temps. Nous évoquerons également les points de corrélation avec l’histoire du quartier Saint-Pierre.

Station T 1 rue Danton 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 66 77 27 http://www.stationt.fr Le nom de Station T est un clin d’œil à l’histoire du bâtiment, une ancienne halle SNCF, et plus généralement à son quartier, celui de la gare de Thouars. Répondant aux exigences parmi les plus fortes en matière de performance énergétique, la Station T propose des bureaux et salles de réunion aux entreprises, héberge une pépinière d’entreprises au service des créateurs d’entreprises et rassemble sur un même site l’ensemble des partenaires économiques du territoire. Parking gratuit

Journées européennes de l’archéologie

© Dessin de la 2e moitié du XXe s., de l’hôtel particulier rue Ligonnier, vue vers l’est, par Paul Boinot, et vue de la tranchée n° 6 du diagnostic, vue vers le nord-ouest, en correspondance (collection musée Henri Barré ; cliché, DAO : ©B. Davy, Inrap)