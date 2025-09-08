Atelier ARCHIPAT 6/12 ans ouvre-moi ta porte Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans ouvre-moi ta porte

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

2026-05-27

Comment serait l’intérieur de ta maison ? Réalise différents dessins des pièces d’une habitation.

Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans ouvre-moi ta porte

What would the inside of your house look like? Make different drawings of the rooms in a house.

Reservations required. Places are limited.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans ouvre-moi ta porte

Wie würde das Innere deines Hauses aussehen? Fertige verschiedene Zeichnungen der Räume einer Wohnung an.

Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Come sarebbe l’interno della vostra casa? Realizzate diversi disegni delle stanze di una casa.

È necessaria la prenotazione. I posti sono limitati.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans ouvre-moi ta porte

¿Cómo sería el interior de tu casa? Haz diferentes dibujos de las habitaciones de una casa.

Reserva obligatoria. Plazas limitadas.

