Atelier ARCHIPAT 6/12 ans ouvre-moi ta porte Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans ouvre-moi ta porte
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
2026-05-27
Comment serait l’intérieur de ta maison ? Réalise différents dessins des pièces d’une habitation.
Réservation obligatoire. Nombre de places limité.
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr
English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans ouvre-moi ta porte
What would the inside of your house look like? Make different drawings of the rooms in a house.
Reservations required. Places are limited.
German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans ouvre-moi ta porte
Wie würde das Innere deines Hauses aussehen? Fertige verschiedene Zeichnungen der Räume einer Wohnung an.
Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.
Italiano :
Come sarebbe l’interno della vostra casa? Realizzate diversi disegni delle stanze di una casa.
È necessaria la prenotazione. I posti sono limitati.
Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans ouvre-moi ta porte
¿Cómo sería el interior de tu casa? Haz diferentes dibujos de las habitaciones de una casa.
Reserva obligatoria. Plazas limitadas.
