À table, l’alimentation en action, apprendre, goûter, partager Au CAP’ Thouars

Thouars

À table, l’alimentation en action, apprendre, goûter, partager

Au CAP’ 4 Boulevard des Capucins Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Tout au long de la journée, l’Université Citoyenne de Thouars propose des ateliers, des visites et une conférence Sur le thème de l’alimentation à table apprendre, goûter, partager. Au programme ateliers, visite, échanges, conférence

Nous vous attendons nombreux pour cette rencontre inspirante !

Tout au long de la journée, l’Université Citoyenne de Thouars propose des ateliers, des visites et une conférence Sur le thème de l’alimentation à table apprendre, goûter, partager. Le matin 3 ateliers sont proposés cuisiner c’est de la chimie ! des expériences surprenantes avec les Bêta-Pi, balade cueillette de plantes sauvages comestibles avec Sylvain DANGER et cuisine participative et préparation d’un buffet partagé => ateliers réservés aux adhérents.

L’après-midi est consacré à la visite guidée du jardin partagé des capucins, à un temps d’échange sur l’épicerie sociale et solidaire puis à la conférence-débat d’Émilie GUICHARD sur Les normes sociales et alimentation je mange comme les autres ou pas ? .

Au CAP’ 4 Boulevard des Capucins Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine universite.citoyenne@sfr.fr

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English :

Throughout the day, the Université Citoyenne de Thouars offers workshops, tours and a conference on the theme of food at the table: learning, tasting, sharing. The program includes workshops, tours, discussions and a conference

We look forward to seeing you at this inspiring event!

L’événement À table, l’alimentation en action, apprendre, goûter, partager Thouars a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Thouarsais