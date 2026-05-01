Thouars

FUGUER OR NOT FUGUER

5 Boulevard Pierre Curie Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28

Fuguer or not fuguer Théâtre itinérant Cie SELENOTE .

5 Boulevard Pierre Curie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 39 32 reservations@theatre-thouars.com

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English : FUGUER OR NOT FUGUER

L’événement FUGUER OR NOT FUGUER Thouars a été mis à jour le 2026-05-19 par Maison du Thouarsais