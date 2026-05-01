Musée Henri Barré Nuit des Musées Mai à vélo Musée Henri Barré Thouars

Thouars

Musée Henri Barré Nuit des Musées Mai à vélo

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Tous en selle pour cette nouvelle Nuit des Musées ! Lors d’une balade à vélo Prenez-de la hauteur de 14 km accessible aux débutants. Au coucher du soleil, le guide mettra en lumière la maison et les œuvres muni d’un… phare de vélo !

Tous en selle pour cette nouvelle Nuit des Musées ! Lors d’une balade à vélo Prenez-de la hauteur , découvrez le patrimoine local avec des passionnés, dont un guide-conférencier. Le parcours de 14 km est encadré par Thouars Cyclotourisme et accessible aux débutants. Le circuit longera la vallée du Thouet pour rejoindre l’aérodrome de Thouars puis le musée Henri Barré. CHACUN EMPORTE SON VÉLO !!

Au coucher du soleil, dans une ambiance tamisée, le guide mettra en lumière la maison et les œuvres muni d’un… phare de vélo ! .

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 66 43 45 musee.accueil@thouars.fr

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English : Musée Henri Barré Nuit des Musées Mai à vélo

Saddle up for another Nuit des Musées! Take to the skies is a 14 km bike ride for beginners. At sunset, the guide will illuminate the house and its works with a? bicycle headlamp!

L’événement Musée Henri Barré Nuit des Musées Mai à vélo Thouars a été mis à jour le 2026-05-06 par Maison du Thouarsais