Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison à créer Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison à créer

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Utilise une multitude de matériaux pour créer une architecture domestique comme tu en rêves !

Réservation obligatoire.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison à créer

Use a multitude of materials to create the home architecture of your dreams!

Reservations required.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison à créer

Verwende eine Vielzahl von Materialien, um eine häusliche Architektur zu schaffen, wie du sie dir erträumst!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Utilizzate una moltitudine di materiali per creare l’architettura domestica dei vostri sogni!

La prenotazione è indispensabile.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison à créer

¡Utilice multitud de materiales para crear la arquitectura doméstica de sus sueños!

Es imprescindible reservar.

