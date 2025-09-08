Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison à créer Au musée Henri Barré Thouars
Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison à créer Au musée Henri Barré Thouars mercredi 20 mai 2026.
Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison à créer
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres
Tarif :
Date :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Utilise une multitude de matériaux pour créer une architecture domestique comme tu en rêves !
Réservation obligatoire.
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr
English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison à créer
Use a multitude of materials to create the home architecture of your dreams!
Reservations required.
German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison à créer
Verwende eine Vielzahl von Materialien, um eine häusliche Architektur zu schaffen, wie du sie dir erträumst!
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Utilizzate una moltitudine di materiali per creare l’architettura domestica dei vostri sogni!
La prenotazione è indispensabile.
Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maison à créer
¡Utilice multitud de materiales para crear la arquitectura doméstica de sus sueños!
Es imprescindible reservar.
