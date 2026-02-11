Les orchidées de la Vallée du Pressoir Réserve Régionale la Vallée du Pressoir Thouars

Les orchidées de la Vallée du Pressoir

Réserve Régionale la Vallée du Pressoir Parking Cascade de Pommier Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date :

2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Les sorties nature continuent avec le service Biodiversité pour cette nouvelle année 2026 !

Découverte des orchidées sauvages, de leurs caractéristiques botaniques à leur étonnante relation avec les insectes pollinisateurs, lors d’une balade au sein de la Réserve Naturelle de la Vallée du Pressoir. Visite d’environ 2h, Sur inscription, prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés au conditions météorologiques. .

Réserve Régionale la Vallée du Pressoir Parking Cascade d ePommier Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 contact@maisonduthouarsais.com

English : Les orchidées de la Vallée du Pressoir

Discover wild orchids, from their botanical characteristics to their astonishing relationship with pollinating insects, during a walk in the Vallée du Pressoir Nature Reserve. Visit lasts approx. 2 hours. Registration required, please bring hiking boots and suitable clothing.

