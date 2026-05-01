Exposition T’as L’air dans ton assiette Au CAP’ Thouars

Thouars

Exposition T’as L’air dans ton assiette

Au CAP’ 4 Boulevard des Capucins Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 09:00:00

fin : 2026-06-05 12:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Cette exposition, réalisée par l’Espace Mendès France de Poitiers, vous interroge sur pourquoi manger ? Notre système digestif, cette merveilleuse machine, comment fonctionne-t-elle ? Que mange-t-on réellement ? Comment s’y retrouver avec les étiquettes des produits que l’on achète ?

Cette exposition, réalisée par l’Espace Mendès France de Poitiers, vous interroge sur pourquoi manger ? Notre système digestif, cette merveilleuse machine, comment fonctionne-t-elle ?

Des besoins physiologiques aux cultures culinaires tout un monde d’aliments, de vitamines, de nutriments…

Que mange-t-on réellement ? Comment s’y retrouver avec les étiquettes des produits que l’on achète ? La santé est dans l’assiette mais le sujet s’avère plus vaste puisque la nutrition englobe l’alimentation et l’activité physique. .

Au CAP’ 4 Boulevard des Capucins Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine universite.citoyenne79@gmail.com

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English : Exposition T’as L’air dans ton assiette

This exhibition, produced by Espace Mendès France in Poitiers, asks why we eat? How does our digestive system, that marvellous machine, work? What do we really eat? How do we make sense of the labels on the products we buy?

L’événement Exposition T’as L’air dans ton assiette Thouars a été mis à jour le 2026-04-30 par Maison du Thouarsais