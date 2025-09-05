Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maisons du monde Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maisons du monde Au musée Henri Barré Thouars mercredi 13 mai 2026.

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maisons du monde

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Au-delà de notre territoire, comment sont construites les maisons dans d’autres régions de France, ainsi que dans les pays

au climat très différent ?

Réservation obligatoire.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maisons du monde

Beyond our borders, how are houses built in other regions of France, and in countries with very different climates?

very different climates?

Reservations required.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maisons du monde

Wie werden Häuser in anderen Regionen Frankreichs und in anderen Ländern gebaut?

mit ganz anderem Klima?

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Al di là dei nostri confini, come vengono costruite le case in altre regioni della Francia e in paesi con climi molto diversi?

con climi molto diversi?

La prenotazione è indispensabile.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maisons du monde

Más allá de nuestras fronteras, ¿cómo se construyen las casas en otras regiones de Francia y en países con climas muy diferentes?

con climas muy diferentes?

Es imprescindible reservar.

