Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maisons du monde Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maisons du monde
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
2026-05-13
Au-delà de notre territoire, comment sont construites les maisons dans d'autres régions de France, ainsi que dans les pays au climat très différent ?

Réservation obligatoire.
au climat très différent ?
Réservation obligatoire.
Au-delà de notre territoire, comment sont construites les maisons dans d’autres régions de France, ainsi que dans les pays
au climat très différent ?
Réservation obligatoire. .
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr
English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maisons du monde
Beyond our borders, how are houses built in other regions of France, and in countries with very different climates?
very different climates?
Reservations required.
German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maisons du monde
Wie werden Häuser in anderen Regionen Frankreichs und in anderen Ländern gebaut?
mit ganz anderem Klima?
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Al di là dei nostri confini, come vengono costruite le case in altre regioni della Francia e in paesi con climi molto diversi?
con climi molto diversi?
La prenotazione è indispensabile.
Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maisons du monde
Más allá de nuestras fronteras, ¿cómo se construyen las casas en otras regiones de Francia y en países con climas muy diferentes?
con climas muy diferentes?
Es imprescindible reservar.
