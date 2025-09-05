Atelier ARCHIPAT 6/12 ans pierre et géométrie Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans pierre et géométrie Au musée Henri Barré Thouars mercredi 6 mai 2026.

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans pierre et géométrie

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Accompagné par Tony Minaud, artisan, viens découvrir les grandes techniques de la taille de pierre.

Réservation obligatoire.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans pierre et géométrie

Accompanied by craftsman Tony Minaud, come and discover the great techniques of stone-cutting.

Reservations required.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans pierre et géométrie

Begleitet von Tony Minaud, einem Handwerker, kannst du die großen Techniken der Steinmetzkunst entdecken.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Accompagnati dall’artigiano Tony Minaud, venite a scoprire le grandi tecniche di taglio della pietra.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans pierre et géométrie

Acompañado por el artesano Tony Minaud, venga a descubrir las grandes técnicas del corte de la piedra.

Imprescindible reservar.

