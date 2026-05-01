46ème salon Minéraux & Fossiles Orangerie du Château Thouars
46ème salon Minéraux & Fossiles Orangerie du Château Thouars samedi 9 mai 2026.
Thouars
46ème salon Minéraux & Fossiles
Orangerie du Château 5 Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Une vingtaine d’exposants seront présents pour vous permettre de découvrir et d’admirer minéraux, cristaux et fossiles. Ce salon sera l’occasion de vendre et d’échanger des minéraux et fossiles.
Ce salon est l’occasion de venir admirer des minéraux et des cristaux magnifiques, de toutes les formes et de toutes les couleurs, ainsi que des fossiles, véritables traces d’un passé lointain. Collectionneurs ou néophytes pourront découvrir quelques trésors et pièces rares sur les stands tenus par la vingtaine d’exposants venus de toute la France pour présenter leur collection. Ce salon sera également l’occasion de vendre et d’échanger des minéraux et fossiles. Ces passionnés tenteront de répondre à toutes vos questions.
Tombola 100% gagnante.
Petite restauration sur place .
Orangerie du Château 5 Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 80 81
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English : 46ème salon Minéraux & Fossiles
About twenty exhibitors will be present to allow you to discover and admire minerals, crystals and fossils. This show will be an opportunity to sell and exchange minerals and fossils.
L’événement 46ème salon Minéraux & Fossiles Thouars a été mis à jour le 2026-04-30 par Maison du Thouarsais
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