Thouars

Mai à vélo

Place du Château Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Balade patrimoine Prenez de la hauteur Tous en selle pour partie à la découverte du patrimoine local avec un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire en Thouarsais. Un parcours à vélo de 14 km encadré par Thouars Cyclotourisme. Le circuit longera la Vallée du Thouet pour rejoindre l’aérodrome de Thouars puis le musée Henri Barrée. A partir de 10 ans. Venez avec votre vélo. Sur réservation. .

Place du Château Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 52 05 29

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English : Mai à vélo

L’événement Mai à vélo Thouars a été mis à jour le 2026-04-25 par Maison du Thouarsais