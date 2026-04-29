Mai à vélo Thouars
Mai à vélo Thouars samedi 23 mai 2026.
Thouars
Mai à vélo
Place du Château Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Balade patrimoine Prenez de la hauteur Tous en selle pour partie à la découverte du patrimoine local avec un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire en Thouarsais. Un parcours à vélo de 14 km encadré par Thouars Cyclotourisme. Le circuit longera la Vallée du Thouet pour rejoindre l’aérodrome de Thouars puis le musée Henri Barrée. A partir de 10 ans. Venez avec votre vélo. Sur réservation. .
Place du Château Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 52 05 29
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English : Mai à vélo
L’événement Mai à vélo Thouars a été mis à jour le 2026-04-25 par Maison du Thouarsais
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