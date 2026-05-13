Visite des collections au phare de vélo, Musée Henri Barré, Thouars
Visite des collections au phare de vélo, Musée Henri Barré, Thouars samedi 23 mai 2026.
Visite des collections au phare de vélo Samedi 23 mai, 21h00, 22h00 Musée Henri Barré Deux-Sèvres
Renseignements et inscriptions au 06 22 66 43 45 ou musee.accueil@thouars.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Dans le cadre de l’évènement « Mai à vélo », tous en selle pour cette nouvelle Nuit des Musées !
Au coucher du soleil, dans une ambiance tamisée, le guide mettra en lumière la maison et les œuvres muni d’un… phare de vélo !
Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour, 79100 Thouars, France Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549663697 https://thouarsetmoi.fr/ville-dhistoire/patrimoine-et-musee/musee-henri-barre Les collections rassemblent plusieurs thématiques : préhistoire, archéologie, céramiques, beaux-arts, ethnographie, et un ensemble d’objets issus des principaux monuments de la ville.
Dans le cadre de l’évènement « Mai à vélo », tous en selle pour cette nouvelle Nuit des Musées !
©Ville de Thouars
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