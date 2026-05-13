Visite des collections au phare de vélo, Musée Henri Barré, Thouars

Visite des collections au phare de vélo Samedi 23 mai, 21h00, 22h00 Musée Henri Barré Deux-Sèvres

Renseignements et inscriptions au 06 22 66 43 45 ou musee.accueil@thouars.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement « Mai à vélo », tous en selle pour cette nouvelle Nuit des Musées !

Au coucher du soleil, dans une ambiance tamisée, le guide mettra en lumière la maison et les œuvres muni d’un… phare de vélo !

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour, 79100 Thouars, France Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549663697 https://thouarsetmoi.fr/ville-dhistoire/patrimoine-et-musee/musee-henri-barre Les collections rassemblent plusieurs thématiques : préhistoire, archéologie, céramiques, beaux-arts, ethnographie, et un ensemble d’objets issus des principaux monuments de la ville.

Dans le cadre de l’évènement « Mai à vélo », tous en selle pour cette nouvelle Nuit des Musées !

©Ville de Thouars