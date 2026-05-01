Portes Ouvertes à la Faïencerie Faïencerie Thouars
Portes Ouvertes à la Faïencerie Faïencerie Thouars samedi 23 mai 2026.
Thouars
Portes Ouvertes à la Faïencerie
Faïencerie 45 Boulevard de la République Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La faïencerie vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir son univers, ses savoir-faire et ses créations. Possibilité d’achat sur place, et atelier pour les enfants afin de partager un moment ludique et convivial en famille.
La faïencerie vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir son univers, ses savoir-faire et ses créations. Possibilité d’achat sur place, et atelier pour les enfants afin de partager un moment ludique et convivial en famille.
Au programme de la journée visite de l’atelier et du chantier d’insertion, rencontre avec les salariés en insertion, vente des créations, atelier enfant initiation au travail de la terre de 14h à 16h (Tarif 6€ Atelier limité à 7 enfants Réservation au 05 49 96 07 58) .
Faïencerie 45 Boulevard de la République Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 07 58
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English : Portes Ouvertes à la Faïencerie
The earthenware factory opens its doors for you to discover its world, its know-how and its creations. On-site purchases and children?s workshops for a fun-filled family experience.
L’événement Portes Ouvertes à la Faïencerie Thouars a été mis à jour le 2026-04-27 par Maison du Thouarsais
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