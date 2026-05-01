Thouars

Salon de l’habitat

Place Lavault Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Retrouvez le Salon de l’Habitat de Thouars et rencontrez les professionnels sur les grands thèmes de l’achat, de la construction et de la rénovation d’une résidence, de l’ameublement et de la décoration, de l’aménagement extérieur, et des énergies renouvelables.

Retrouvez le Salon de l’Habitat de Thouars et rencontrez les professionnels sur les grands thèmes de l’achat, de la construction et de la rénovation d’une résidence, de l’ameublement et de la décoration, de l’aménagement extérieur, et des énergies renouvelables. Cette année se sont 13 artisans qui seront présents pour vous conseiller et vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, construction et aménagement. .

Place Lavault Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine thouars-habitat@orange.fr

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English : Salon de l’habitat

12th Salon de l’Habitat de Thouars to meet professionals on the major themes of buying, building and renovating a home, furnishings and decoration, outdoor design and renewable energies.

L’événement Salon de l’habitat Thouars a été mis à jour le 2026-04-30 par Maison du Thouarsais