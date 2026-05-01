Salon de l’habitat Thouars
Salon de l’habitat Thouars samedi 30 mai 2026.
Thouars
Salon de l’habitat
Place Lavault Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Retrouvez le Salon de l’Habitat de Thouars et rencontrez les professionnels sur les grands thèmes de l’achat, de la construction et de la rénovation d’une résidence, de l’ameublement et de la décoration, de l’aménagement extérieur, et des énergies renouvelables.
Retrouvez le Salon de l’Habitat de Thouars et rencontrez les professionnels sur les grands thèmes de l’achat, de la construction et de la rénovation d’une résidence, de l’ameublement et de la décoration, de l’aménagement extérieur, et des énergies renouvelables. Cette année se sont 13 artisans qui seront présents pour vous conseiller et vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, construction et aménagement. .
Place Lavault Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine thouars-habitat@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon de l’habitat
12th Salon de l’Habitat de Thouars to meet professionals on the major themes of buying, building and renovating a home, furnishings and decoration, outdoor design and renewable energies.
L’événement Salon de l’habitat Thouars a été mis à jour le 2026-04-30 par Maison du Thouarsais
À voir aussi à Thouars (Deux-Sèvres)
- Atelier ARCHIPAT 6/12 ans pierre et géométrie Au musée Henri Barré Thouars 6 mai 2026
- Les orchidées de la Vallée du Pressoir Réserve Régionale la Vallée du Pressoir Thouars 9 mai 2026
- 46ème salon Minéraux & Fossiles Orangerie du Château Thouars 9 mai 2026
- Exposition T’as L’air dans ton assiette Au CAP’ Thouars 12 mai 2026
- Atelier ARCHIPAT 6/12 ans maisons du monde Au musée Henri Barré Thouars 13 mai 2026