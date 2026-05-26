Rencontres d’orchestres Salle René Cassin Thouars

Thouars

Rencontres d’orchestres

Salle René Cassin Place de la Mairie Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez applaudir le Com’Thouarmonie, l’Harmonie Lys Haut Layon, l’Orchestre à cordes Nord Deux-Sèvres et l’orchestre de l’école Anatole France de Thouars pour un concert exceptionnel. Le temps d’un après-midi, ces ensembles ont eu la volonté de partager la scène pour vous proposer un programme varié.

Venez applaudir le Com’Thouarmonie, l’Harmonie Lys Haut Layon, l’Orchestre à cordes Nord Deux-Sèvres et l’orchestre de l’école Anatole France de Thouars pour un concert exceptionnel. Depuis septembre 2022, les orchestres du Lys Haut Layon et de Thouars s’unissent pour présenter un programme musical commun. Les deux ensembles sont constitués de musiciens de 7 à 77 ans, avec un instrumentarium très varié flûtes traversières, hautbois, clarinettes, saxophones, trompettes, trombones, tubas, cors d’harmonie, pianos, percussions et chants.

Pour ce concert ils seront rejoints par l’Orchestre à cordes Nord Deux-Sèvres qui interprètera un répertoire de musique allant du classique au jazz en passant par les musiques de films. Les enfants de l’orchestre d’Anatole France seront également présents sur scène pour un moment musical hors du temps. .

Salle René Cassin Place de la Mairie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 contact@maisonduthouarsais.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontres d’orchestres

Come and applaud the Com’Thouarmonie, the Harmonie Lys Haut Layon, the Orchestre à cordes Nord Deux-Sèvres and the orchestra from the Anatole France school in Thouars for an exceptional concert. For one afternoon, these ensembles will share the stage to offer you a varied program.

L’événement Rencontres d’orchestres Thouars a été mis à jour le 2026-05-21 par Maison du Thouarsais