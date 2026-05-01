Les délices dina’Thouars Thouars
Les délices dina’Thouars Thouars vendredi 29 mai 2026.
Thouars
Les délices dina’Thouars
Place Lavault Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Une délicieuse soirée en vue avec au programme un repas complet dans une ambiance guinguette et une soirée animée par le groupe Bandasse pour clôturer cette journée. Moment convivial et bonne humeur garantie !
Nous vous attendons nombreux pour cette (ème édition où les maitres mots seront convivialité et bonne humeur. Dans une ambiance guinguette, un menu spécialement concocté pour cette occasion sera proposé par les délices des Halles. Cette année, le repas sera animé musicalement par le groupe Bandasse .
Place Lavault Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 89 93 05
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English :
A delicious evening was in store, with a full meal in a guinguette atmosphere, and an evening of entertainment by the Bandasse band to round off the day. A convivial moment and good spirits guaranteed!
L’événement Les délices dina’Thouars Thouars a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Thouarsais
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