Vide Grenier au Foyer Laïque Au Foyer Laïque Thouars
Vide Grenier au Foyer Laïque Au Foyer Laïque Thouars dimanche 24 mai 2026.
Thouars
Vide Grenier au Foyer Laïque
Au Foyer Laïque 5 Boulevard de Hannut Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Offrez une deuxième vie à vos objets jeux de société, jouets, livres, vêtements, CD, DVD, consoles et jeux, article de puériculture…
Offrez une deuxième vie à vos objets jeux de société, jouets, livres, vêtements, CD, DVD, consoles et jeux, article de puériculture… .
Au Foyer Laïque 5 Boulevard de Hannut Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 11 65
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English :
Give a second life to your objects: board games, toys, books, clothes, CDs, DVDs, consoles and games, childcare articles…
L’événement Vide Grenier au Foyer Laïque Thouars a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Thouarsais
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