Vide Grenier au Foyer Laïque Au Foyer Laïque Thouars

Thouars

Vide Grenier au Foyer Laïque

Au Foyer Laïque 5 Boulevard de Hannut Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Offrez une deuxième vie à vos objets jeux de société, jouets, livres, vêtements, CD, DVD, consoles et jeux, article de puériculture…

Offrez une deuxième vie à vos objets jeux de société, jouets, livres, vêtements, CD, DVD, consoles et jeux, article de puériculture… .

Au Foyer Laïque 5 Boulevard de Hannut Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 11 65

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English :

Give a second life to your objects: board games, toys, books, clothes, CDs, DVDs, consoles and games, childcare articles…

L’événement Vide Grenier au Foyer Laïque Thouars a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Thouarsais