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Vide Grenier au Foyer Laïque Au Foyer Laïque Thouars

Vide Grenier au Foyer Laïque Au Foyer Laïque Thouars

Vide Grenier au Foyer Laïque Au Foyer Laïque Thouars dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Au Foyer Laïque

Adresse : 5 Boulevard de Hannut

Ville : 79100 Thouars

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Thouars

Vide Grenier au Foyer Laïque

Au Foyer Laïque 5 Boulevard de Hannut Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Offrez une deuxième vie à vos objets jeux de société, jouets, livres, vêtements, CD, DVD, consoles et jeux, article de puériculture…
Offrez une deuxième vie à vos objets jeux de société, jouets, livres, vêtements, CD, DVD, consoles et jeux, article de puériculture…   .

Au Foyer Laïque 5 Boulevard de Hannut Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 11 65 

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English :

Give a second life to your objects: board games, toys, books, clothes, CDs, DVDs, consoles and games, childcare articles…

L’événement Vide Grenier au Foyer Laïque Thouars a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Thouarsais

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