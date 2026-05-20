Les CuicuiteDays NOIRLIEU Bressuire

Bressuire

Les CuicuiteDays

NOIRLIEU Le Champ Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Découvrez Les CuicuiteDays, un festival musical unique en son genre qui célèbre sa quatrième édition publique. Né d’une simple soirée entre potes, cet événement s’est transformé en un véritable festival ouvert à tous, porté par une équipe passionnée et dynamique.

Pendant deux jours intenses, profitez d’une programmation exceptionnelle avec une quinzaine d’artistes sur scène, des animations variées, une sélection de food-trucks gourmands, le tout dans une ambiance festive et conviviale.

Marché ouvert à tous le samedi après-midi, à partir de 15 h.

Les mineurs doivent être accompagnés d’un représentant légal, disposant lui aussi d’un billet. .

NOIRLIEU Le Champ Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 81 64 90 communication.cuicuitedays@gmail.com

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English :

L’événement Les CuicuiteDays Bressuire a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Bocage Bressuirais