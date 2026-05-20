Les CuicuiteDays NOIRLIEU Bressuire
Les CuicuiteDays NOIRLIEU Bressuire vendredi 12 juin 2026.
Bressuire
Les CuicuiteDays
NOIRLIEU Le Champ Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
Découvrez Les CuicuiteDays, un festival musical unique en son genre qui célèbre sa quatrième édition publique. Né d’une simple soirée entre potes, cet événement s’est transformé en un véritable festival ouvert à tous, porté par une équipe passionnée et dynamique.
Pendant deux jours intenses, profitez d’une programmation exceptionnelle avec une quinzaine d’artistes sur scène, des animations variées, une sélection de food-trucks gourmands, le tout dans une ambiance festive et conviviale.
Marché ouvert à tous le samedi après-midi, à partir de 15 h.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un représentant légal, disposant lui aussi d’un billet. .
NOIRLIEU Le Champ Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 81 64 90 communication.cuicuitedays@gmail.com
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English :
L’événement Les CuicuiteDays Bressuire a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Bocage Bressuirais
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