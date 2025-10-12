Le 6 ème grand tour du Bocage Bressuirais

Départ Théâtre de Bressuire Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Au vu du succès fou des cinq premiers Grand Tour, le beau parleur Jérôme Rouger, à la tête de l’Agence de tour-opérateur du et pour le bocage bressuirais, et le grand collectionneur d’histoires d’ici, Fred Billy, relancent un circuit en bus avec escales, pour continuer d’explorer ce que révèle notre territoire.

À partir de 12 ans. .

Départ Théâtre de Bressuire Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

English : Le 6 ème grand tour du Bocage Bressuirais

German : Le 6 ème grand tour du Bocage Bressuirais

Italiano :

Espanol : Le 6 ème grand tour du Bocage Bressuirais

L’événement Le 6 ème grand tour du Bocage Bressuirais Bressuire a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Bocage Bressuirais