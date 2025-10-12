Le 6 ème grand tour du Bocage Bressuirais Bressuire
Le 6 ème grand tour du Bocage Bressuirais Bressuire samedi 13 juin 2026.
Le 6 ème grand tour du Bocage Bressuirais
Départ Théâtre de Bressuire Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Au vu du succès fou des cinq premiers Grand Tour, le beau parleur Jérôme Rouger, à la tête de l’Agence de tour-opérateur du et pour le bocage bressuirais, et le grand collectionneur d’histoires d’ici, Fred Billy, relancent un circuit en bus avec escales, pour continuer d’explorer ce que révèle notre territoire.
À partir de 12 ans. .
Départ Théâtre de Bressuire Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr
English : Le 6 ème grand tour du Bocage Bressuirais
German : Le 6 ème grand tour du Bocage Bressuirais
Italiano :
Espanol : Le 6 ème grand tour du Bocage Bressuirais
L’événement Le 6 ème grand tour du Bocage Bressuirais Bressuire a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Bocage Bressuirais