Highland Games Bressuire

Highland Games

Château Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14



2026-06-13 2026-06-14

Venez vivre un week-end à l’écossaise dans l’enceinte du château médiéval de Bressuire pour les Highland Games .

Festival de sport traditionnel de jeux de force écossais avec un championnat d’Europe féminin, un open international et un championnat Ufolep France.

En présence de 6 pipes bands internationaux avec concours et 2 écoles de danses traditionnelles écossaise et irlandaise.

Programme à venir. .

Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 27 31 51 rousselotalain61@gmail.com

English : Highland Games

