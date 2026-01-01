Highland Games Bressuire
Highland Games Bressuire samedi 13 juin 2026.
Highland Games
Château Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Venez vivre un week-end à l’écossaise dans l’enceinte du château médiéval de Bressuire pour les Highland Games .
Festival de sport traditionnel de jeux de force écossais avec un championnat d’Europe féminin, un open international et un championnat Ufolep France.
En présence de 6 pipes bands internationaux avec concours et 2 écoles de danses traditionnelles écossaise et irlandaise.
Programme à venir. .
Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 27 31 51 rousselotalain61@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Highland Games
L’événement Highland Games Bressuire a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Bocage Bressuirais