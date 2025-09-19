Spectacle Thomas Angelvy Espace Bocapole Bressuire

Spectacle Thomas Angelvy Espace Bocapole Bressuire vendredi 12 juin 2026.

Spectacle Thomas Angelvy

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

2026-06-12

Spectacle avec Thomas Angelvy.

En vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j’ai une

spontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisu aux Oréos comme personne !

Mais la vérité, c’est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois.

Alors retrouve-moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même ! Sauf pour le tiramisu ; là il faudra que je t’invite chez moi et ça… ça ne m’arrange pas.

Après, tu dois sûrement te demander ce que j’ai entre les mains sur la photo, je te toucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi.

Sache juste que face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certaines preuves de mon passé soient effacées…

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

