Bressuire

Exposition 30 ans de tradition celtique

Château Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14 2026-06-20

L’exposition 30 ans de Tradition Celtique vous présentera le rôle joué par les deux jumelages franco-celtes de Bressuire celui avec Fraserburgh en Ecosse signé en 1991 et celui avec Leixlip en Irlande qui date de 1996. Vous découvrirez comment ces deux jumelages furent à l’origine des Highland Games de Bressuire et comment ils n’ont cessé de les enrichir. .

Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 80

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English : Exposition 30 ans de tradition celtique

L’événement Exposition 30 ans de tradition celtique Bressuire a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bocage Bressuirais