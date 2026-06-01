Exposition 30 ans de tradition celtique Bressuire
Exposition 30 ans de tradition celtique Bressuire samedi 13 juin 2026.
Bressuire
Exposition 30 ans de tradition celtique
Château Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14 2026-06-20
L’exposition 30 ans de Tradition Celtique vous présentera le rôle joué par les deux jumelages franco-celtes de Bressuire celui avec Fraserburgh en Ecosse signé en 1991 et celui avec Leixlip en Irlande qui date de 1996. Vous découvrirez comment ces deux jumelages furent à l’origine des Highland Games de Bressuire et comment ils n’ont cessé de les enrichir. .
Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 80
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English : Exposition 30 ans de tradition celtique
L’événement Exposition 30 ans de tradition celtique Bressuire a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bocage Bressuirais
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