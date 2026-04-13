Lezay

14ème foire agricole de Lezay

Rue du Pré de l’Étang Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

La 14ème foire agricole organisée par Festival’Agri aura lieu les 12, 13 et 14 juin au foirail de Lezay ! Au programme plusieurs concours National de la race Parthenaise, Bazadaise, Régional Blonde d’Aquitaine et un concours caprins le Dimanche 14. Il y aura 90 exposants, buvettes et restauration sur place. Des soirées festives sont aussi organisées et les enfants ne sont pas oubliés structures gonflables, manège, jeux en bois feront leur bonheur.

Entrée gratuite, programme à retrouver en pièce jointe. .

Rue du Pré de l’Étang Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 14ème foire agricole de Lezay

L’événement 14ème foire agricole de Lezay Lezay a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays Mellois