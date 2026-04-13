14ème foire agricole de Lezay Lezay
14ème foire agricole de Lezay Lezay vendredi 12 juin 2026.
Lezay
14ème foire agricole de Lezay
Rue du Pré de l’Étang Lezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
La 14ème foire agricole organisée par Festival’Agri aura lieu les 12, 13 et 14 juin au foirail de Lezay ! Au programme plusieurs concours National de la race Parthenaise, Bazadaise, Régional Blonde d’Aquitaine et un concours caprins le Dimanche 14. Il y aura 90 exposants, buvettes et restauration sur place. Des soirées festives sont aussi organisées et les enfants ne sont pas oubliés structures gonflables, manège, jeux en bois feront leur bonheur.
Entrée gratuite, programme à retrouver en pièce jointe. .
Rue du Pré de l’Étang Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : 14ème foire agricole de Lezay
L’événement 14ème foire agricole de Lezay Lezay a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays Mellois
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