Séjour théâtre au Moulin du Marais Moulin du Marais Lezay lundi 27 juillet 2026.

Lezay

Séjour théâtre au Moulin du Marais

Moulin du Marais 2 rue du Grand Pré Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27

Le séjour d’été des foyers ruraux 2026 a pour thème le théâtre. Il aura lieu au Moulin du Marais pour profiter des lieux et ressources qui s’y trouvent théâtrothèque, salle de spectacle, théâtre de verdure et espace naturel arboré pour camper. Matériel et équipements sont fournis. .

Moulin du Marais 2 rue du Grand Pré Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 97 78

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English : Séjour théâtre au Moulin du Marais

L’événement Séjour théâtre au Moulin du Marais Lezay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois