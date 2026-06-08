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Fête des traditions populaires Parc Honoré Canon Lezay

Fête des traditions populaires Parc Honoré Canon Lezay

Fête des traditions populaires Parc Honoré Canon Lezay dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Parc Honoré Canon

Adresse : 18 rue La Martinière

Ville : 79120 Lezay

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 8 Tarif de base plein tarif

Lezay

Fête des traditions populaires

Parc Honoré Canon 18 rue La Martinière Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Pour la 37ᵉ édition, les Danseurs du Chaboussant (9 danseurs et 5 musiciens) invitent le Ballet Folclorico de Arica y Parinacota, du nord du Chili, 20 danseurs et 10 musiciens (quena, zampoña, tarka, percussions, guitare, guitarón, charango et chant), dans un spectacle chorégraphié par Vilma Blanco Labarca.

15 h Danseurs du Chaboussant,
16 h Ballet Folclorico de Arica,
20h Possibilité de pique-nique tiré du panier, en commun et en musique, en présence des deux groupes folkloriques, des hébergeants et des bénévoles.   .

Parc Honoré Canon 18 rue La Martinière Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 42 13  magnain.christian@wanadoo.fr

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English : Fête des traditions populaires

L’événement Fête des traditions populaires Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois

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