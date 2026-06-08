Fête des traditions populaires Parc Honoré Canon Lezay

Lezay

Fête des traditions populaires

Parc Honoré Canon 18 rue La Martinière Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Pour la 37ᵉ édition, les Danseurs du Chaboussant (9 danseurs et 5 musiciens) invitent le Ballet Folclorico de Arica y Parinacota, du nord du Chili, 20 danseurs et 10 musiciens (quena, zampoña, tarka, percussions, guitare, guitarón, charango et chant), dans un spectacle chorégraphié par Vilma Blanco Labarca.

15 h Danseurs du Chaboussant,

16 h Ballet Folclorico de Arica,

20h Possibilité de pique-nique tiré du panier, en commun et en musique, en présence des deux groupes folkloriques, des hébergeants et des bénévoles. .

Parc Honoré Canon 18 rue La Martinière Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 42 13 magnain.christian@wanadoo.fr

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English : Fête des traditions populaires

L’événement Fête des traditions populaires Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois