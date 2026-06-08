Fête des traditions populaires Parc Honoré Canon Lezay
Fête des traditions populaires Parc Honoré Canon Lezay dimanche 26 juillet 2026.
Lezay
Fête des traditions populaires
Parc Honoré Canon 18 rue La Martinière Lezay Deux-Sèvres
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Pour la 37ᵉ édition, les Danseurs du Chaboussant (9 danseurs et 5 musiciens) invitent le Ballet Folclorico de Arica y Parinacota, du nord du Chili, 20 danseurs et 10 musiciens (quena, zampoña, tarka, percussions, guitare, guitarón, charango et chant), dans un spectacle chorégraphié par Vilma Blanco Labarca.
15 h Danseurs du Chaboussant,
16 h Ballet Folclorico de Arica,
20h Possibilité de pique-nique tiré du panier, en commun et en musique, en présence des deux groupes folkloriques, des hébergeants et des bénévoles. .
Parc Honoré Canon 18 rue La Martinière Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 42 13 magnain.christian@wanadoo.fr
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English : Fête des traditions populaires
L’événement Fête des traditions populaires Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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