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Arrivée de la deuwième étape du 40e Tour Poitou-Charentes Lezay

Arrivée de la deuwième étape du 40e Tour Poitou-Charentes Lezay

Arrivée de la deuwième étape du 40e Tour Poitou-Charentes Lezay mercredi 26 août 2026.

Adresse : Rue Saint-Nicolas

Ville : 79120 Lezay

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : Gratuit

Lezay

Arrivée de la deuwième étape du 40e Tour Poitou-Charentes

Rue Saint-Nicolas Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 13:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Les coureurs passeront dans le bourg de Lezay en début d’après-midi puis y reviendront pour l’arrivée de l’étape prévue vers 16h.   .

Rue Saint-Nicolas Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Arrivée de la deuwième étape du 40e Tour Poitou-Charentes

L’événement Arrivée de la deuwième étape du 40e Tour Poitou-Charentes Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois

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