Arrivée de la deuwième étape du 40e Tour Poitou-Charentes Lezay
Arrivée de la deuwième étape du 40e Tour Poitou-Charentes Lezay mercredi 26 août 2026.
Lezay
Arrivée de la deuwième étape du 40e Tour Poitou-Charentes
Rue Saint-Nicolas Lezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 13:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Les coureurs passeront dans le bourg de Lezay en début d’après-midi puis y reviendront pour l’arrivée de l’étape prévue vers 16h. .
Rue Saint-Nicolas Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Arrivée de la deuwième étape du 40e Tour Poitou-Charentes
L’événement Arrivée de la deuwième étape du 40e Tour Poitou-Charentes Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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