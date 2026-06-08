La cuvée du Marais Moulin du Marais Lezay

Lezay

La cuvée du Marais

Moulin du Marais 2 rue du Grand Pré Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

À l’automne, les pommiers du Moulin du Marais ploient sous le poids des fruits. Un broyeur, un pressoir et un peu d’huile de coude transforment les pommes en jus. Cette année, l’Union Régionale des Foyers Ruraux ouvre ses portes toute la journée pour permettre à chacun d’y participer, mais aussi de presser son propre jus de pomme. Apportez vos pommes, quelques bouteilles et de la bonne humeur pour l’opération Cuvée du marais. .

Moulin du Marais 2 rue du Grand Pré Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 97 78 moulindumarais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La cuvée du Marais

L’événement La cuvée du Marais Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois