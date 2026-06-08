La cuvée du Marais Moulin du Marais Lezay
La cuvée du Marais Moulin du Marais Lezay samedi 26 septembre 2026.
Lezay
La cuvée du Marais
Moulin du Marais 2 rue du Grand Pré Lezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
À l’automne, les pommiers du Moulin du Marais ploient sous le poids des fruits. Un broyeur, un pressoir et un peu d’huile de coude transforment les pommes en jus. Cette année, l’Union Régionale des Foyers Ruraux ouvre ses portes toute la journée pour permettre à chacun d’y participer, mais aussi de presser son propre jus de pomme. Apportez vos pommes, quelques bouteilles et de la bonne humeur pour l’opération Cuvée du marais. .
Moulin du Marais 2 rue du Grand Pré Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 97 78 moulindumarais@gmail.com
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English : La cuvée du Marais
L’événement La cuvée du Marais Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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