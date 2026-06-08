Forum des associations Salle des fêtes Lezay
Forum des associations Salle des fêtes Lezay samedi 5 septembre 2026.
Lezay
Forum des associations
Salle des fêtes 2 Pl. du Pigeonnier Lezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Une trentaine d’associations locales présentent leurs activités. .
Salle des fêtes 2 Pl. du Pigeonnier Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 80 00
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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