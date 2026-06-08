Forum des associations Salle des fêtes Lezay samedi 5 septembre 2026.

Lezay

Forum des associations

Salle des fêtes 2 Pl. du Pigeonnier Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Une trentaine d’associations locales présentent leurs activités. .

Salle des fêtes 2 Pl. du Pigeonnier Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 80 00

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois