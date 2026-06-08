Découverte du Moulin du Marais Moulin du Marais Lezay

Lezay

Découverte du Moulin du Marais

Moulin du Marais 2 rue du Grand Pré Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Union Régionale des Foyers Ruraux

ouvre ses portes pour les journées

européennes du patrimoine afin de permettre

aux curieux de découvrir le lieu et ce qui s’y fait.

Il sera question de l’histoire de ce moulin, de

sa restauration en éco-construction (label Pôle

d’excellence rural) et des activités culturelles et

associatives qu’il accueille aujourd’hui.

Des animations ponctueront la journée. .

Moulin du Marais 2 rue du Grand Pré Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 97 78 moulindumarais@gmail.com

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English : Découverte du Moulin du Marais

L’événement Découverte du Moulin du Marais Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois