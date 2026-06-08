Découverte du Moulin du Marais Moulin du Marais Lezay
Découverte du Moulin du Marais Moulin du Marais Lezay samedi 19 septembre 2026.
Lezay
Découverte du Moulin du Marais
Moulin du Marais 2 rue du Grand Pré Lezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’Union Régionale des Foyers Ruraux
ouvre ses portes pour les journées
européennes du patrimoine afin de permettre
aux curieux de découvrir le lieu et ce qui s’y fait.
Il sera question de l’histoire de ce moulin, de
sa restauration en éco-construction (label Pôle
d’excellence rural) et des activités culturelles et
associatives qu’il accueille aujourd’hui.
Des animations ponctueront la journée. .
Moulin du Marais 2 rue du Grand Pré Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 97 78 moulindumarais@gmail.com
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English : Découverte du Moulin du Marais
L’événement Découverte du Moulin du Marais Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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