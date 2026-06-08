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Découverte du Moulin du Marais Moulin du Marais Lezay

Découverte du Moulin du Marais Moulin du Marais Lezay

Découverte du Moulin du Marais Moulin du Marais Lezay samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Moulin du Marais

Adresse : 2 rue du Grand Pré

Ville : 79120 Lezay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Lezay

Découverte du Moulin du Marais

Moulin du Marais 2 rue du Grand Pré Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’Union Régionale des Foyers Ruraux
ouvre ses portes pour les journées
européennes du patrimoine afin de permettre
aux curieux de découvrir le lieu et ce qui s’y fait.
Il sera question de l’histoire de ce moulin, de
sa restauration en éco-construction (label Pôle
d’excellence rural) et des activités culturelles et
associatives qu’il accueille aujourd’hui.
Des animations ponctueront la journée.   .

Moulin du Marais 2 rue du Grand Pré Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 97 78  moulindumarais@gmail.com

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English : Découverte du Moulin du Marais

L’événement Découverte du Moulin du Marais Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois

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